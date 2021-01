Governo vai fechar restauração e comércio não alimentar

As medidas que o Governo está a preparar "passam por encerramento de um conjunto de atividades", como a restauração – que só poderá vender em take away – e o comércio não alimentar, revelou esta sexta-feira o ministro da Economia, Siza Vieira.Se o primeiro-ministro tinha dito que as medidas serão idênticas à de março, o ministro da Economia corrige e compara o próximo confinamento ao que ocorreu em abril e na primeira quinzena de maio.As medidas restritivas "poderão ser semelhantes às que tivemos durante o mês de abril ou na primeira quinzena de maio e passam obviamente por encerramento de um conjunto de atividades, designadamente as atividades de restauração, as atividades do comércio não alimentar" e com a manutenção de ensino, disse o ministro da Economia, no final de uma reunião de concertação social.



"São situações em que como se recordam mantivemos a indústria a funcionar, a construção civil a funcionar, todo o retalho alimentar a funcionar mas em que só mantivemos o pequeno comércio não alimentar ou durante o mês de abril mesmo esse esteve encerrado. A restauração a funcionar em take-away ou entrega ao domicílio", descreveu.



Questionado sobre a duração deste novo confinamento, Siza Vieira explicou que o que se pretende é "um momento de travagem" que consiga reduzir o número de novos casos e a pressão sobre o SNS.





"Sem prejuízo da evolução da reflexão que possa haver nos próximos dias, o que o Governo pretende contemplar é um período contido para travar o rtimo de crescimento e assegurar que atuamos sobre a procura. É este o objetivo essencial e isso aponta para uma duração mais curta, mas como digo isso ainda tem de ser ponderado nos próximos tempos, disse Siza Vieira (na foto).



A avaliar pelo que explicou esta quinta-feira o primeiro-ministro, as medidas deverão ser implementadas no próximo dia 12, terça-feira, depois da reunião com os peritos no Infarmed.



Embora num primeiro momento tenha confirmado que as escolas não encerram, o ministro da Economia disse depois que o Governo se "inclina para manter o ensino presencial, provavelmente em todos os níveis".



Empresas com acesso ao lay-off simplificado

Siza explicou que as empresas encerradas por ordem do Governo, incluindo os restaurantes que só poderão vender para fora, terão acesso ao lay-off simplificado, tal como na primavera. Os trabalhadores passarão a receber 100% do salário, embora o encargo do empregador não aumente, correspondendo a 19% do vencimento. Neste regime , que durante o último confinamento chegou a abranger mais de 850 mil trabalhadores, as empresas têm isenção de TSU."Aquilo que neste momento temos previsto é que o trabalhador receba a totalidade do que é o seu salário mas que a entidade empregadora mantenha o nível de esforço que tinha" no lay-off simplificado, que permite tanto a redução de horário como a suspensão de contrato. "E portanto isso significa que os 30% daquilo que era corresponde basicamente a 19% do total do salário mantendo-se a isenção da TSU".O Governo admite ainda o reforço do programa "apoiar" e de verbas a fundo perdido. Mantém-se ainda a possibilidade de recurso ao chamado "apoio à retoma", que permite a redução de horário em função da faturação, com uma percentagem que chega aos 100% para quem tem quebras de faturação mais acentuadas.

A ministra do Trabalho explicou, por seu lado, que o Governo pretende "replicar exatamente" as medidas que na primavera se dirigiram a trabalhadores independentes, sócios-gerentes e trabalhadores do serviço doméstico afetados pelo encerramento de atividades.





"O que procuramos fazer é retomar o mecanismo de apoio que tivemos em abril ou em maio quando tivemos o encerramento de atividades para procurar que quer trabalhadores independentes, quer sócios-gerentes, quer também trabalhadores do serviço doméstico tenham exatamente o mesmo tipo de apoio que tivemos quando houve este encerramento ou esta suspensão de atividades em abril e maio", disse Ana Mendes Godinho.



Paralelamente, os trabalhadores sem proteção social ou com mera quebra de rendimentos poderão aceder ao "apoio extraordinário" previsto no orçamento do Estado, que a ministra garante que está "neste momento a ser regulamentado e estará operacional no final de janeiro".

