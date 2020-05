As creches reabrem na segunda-feira e António Costa anunciou hoje que 80% das pessoas que nelas trabalham já foram testadas para a covid-19. Tal como previsto, também as escolas reabrem para aulas presenciais para alunos do 11.º e 12.º anos nas disciplinas em que há exames.

A abertura das creches é "um tema sensível" para pais e para quem nelas trabalha, admitiu o primeiro-ministro, salientando a importância dos testes realizados e das medidas e regras entretanto já divulgadas pela Direção-Geral da Saúde.



"Há boas razões para estarmos confiantes", salientou António Costa. "A escola está preparada para receber as crianças em segurança". "É preciso vencer este receio compreensível que todos temos", rematou.

Até ao momento foram testados para covid-19 80% dos funcionários das creches de todo o país, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro. No total foram realizados mais de vinte mil testes, a antecipar a reabertura, na próxima segunda-feira, destes estabelecimentos de ensino. Tal como previsto, também as aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º anos nas disciplinas em que serão submetidos a exames no final do ano.António Costa falava no final da reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira, que definiu as regras de desconfinamento que entrarão em vigor a partir da próxima segunda-feira e durante a última quinzena do mês.