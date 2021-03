Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento aprovou esta quinta-feira, 11 de março, o uso da vacina da Johnson & Johnson, abrindo caminho à utilização nos Estados-membros da primeira vacina de toma única, que poderá acelerar a campanha de vacinação na região.





O regulador recomenda que a UE aprove a vacina para maiores de 18 anos, uma decisão que terá agora de ser carimbada pela Comissão Europeia antes que o produto possa ser distribuído.





Ao contrário de duas das três vacinas que já receberam o ‘ok’ de Bruxelas, a vacina da Johnson & Johnson pode ser conservada num sistema de refrigeração durante longos períodos, além de ser de dose única, o que facilitará o processo em termos de logística.





A UE adquiriu 200 milhões de doses da vacina, com opção de compra de mais 200 milhões.





A Comissão Europeia já tinha anunciado que as entregas deveriam começar no início de abril, mas as autoridades estão agora preparadas para atrasos, segundo fontes citadas pela Bloomberg.





Numa reunião de embaixadores da UE na quarta-feira, diplomatas foram informados de que a J&J ainda não deu um calendário para as entregas.





Esta é a quarta vacina a receber luz verde na União Europeia, depois da da AstraZeneca e Universidade de Oxford, Pfizer e BioNTech SE e Moderna.