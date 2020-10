Alemanha deve fechar restaurantes e bares durante um mês

A Alemanha pretende reforçar as restrições para conter a pandemia da covid-19 na maior economia europeia, sendo que a chanceler Angela Merkel já discutiu as medidas que pretende implementar com os chefes de governo regionais.

Em cima da mesa está o fecho de bares, cafés e restaurantes durante um mês. Ginásios, cinemas, teatros, piscinas públicas, parques de lazer e outros estabelecimentos do género também ficam encerrados.

O Governo de Angela Merkel quer limitar o contato social entre cidadãos ao mínimo indispensável e evitar viagens não urgentes, refere um documento com a lista de medidas que devem entrar em vigor a 4 de novembro e durar até ao final do próximo mês.

Além disso, as pessoas só podem estar fora de casa com uma pessoa externa ao agregado familiar e são recomendadas a evitar visitas a familiares. A atividade dos hotéis fica restrita para fins não turísticos.

As escolas e os centros de dia permanecem abertos, bem como supermercados e cabeleireiros, mantendo-se as regras já em vigor para estes estabelecimentos.

De acordo com o documento, citado pela Bloomberg, o governo de Angela Merkel reconhece que, sem medidas adicionais, será inevitável o crescimento exponencial do número de infetados em muitas regiões do país, o que levará a uma forte pressão sobre o sistema de saúde e aumento elevado da casos graves e óbitos.

"Estamos numa situação muito difícil, os números das infeções estão a explodir", disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, numa entrevista na última noite à ARD TV, acrescentando que tal representa uma "ameaça ao sistema de saúde e à vida humana e é por isso que os políticos têm de agir".

Nas últimas 24 horas a Alemanha contabilizou 7.890 novos casos, para um total acima de 460 mil, sendo que a média semanal é mais elevada do que o registado durante o pico da primeira vaga.



São vários os países europeus que estão a adotar medidas mais restritivas para travar a pandemia, sendo que os media franceses adiantam que Macron pode anunciar hoje um confinamento do país durante um mês.