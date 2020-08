Alemanha espera arrancar com vacinação no início de 2021

Klaus Cichutek, diretor do Paul Ehrlich Institut, que supervisiona as vacinas na Alemanha, confia que no arranque do próximo ano os primeiros alemães vão ser vacinados contra a covid-19.



São várias as farmacêuticas em todo o mundo que estão já a efetuar testes avançados, cada um com vários milhares de participantes, sendo que várias esperam ter os resultados finais até ao final do ano.



Segundo a Reuters, Cichutek disse a vários jornais alemães que os dados das duas primeiras fases dos testes mostram que várias vacinas que estão a ser desenvolvidas deram imunidade aos voluntários.



"Se os dados da terceira fase dos testes mostrarem que as vacinas são efetivas e seguras, a primeira vacina pode ser aprovada no início do ano, possivelmente com condições", disse o chefe do regulador alemão.



"Tendo em conta as garantias dos fabricantes, as primeiras doses [da vacina] para as pessoas na Alemanha vão estar disponíveis nessa altura, tendo em conta as prioridades" do comité que supervisiona as vacinas no país, disse o mesmo responsável.



Na corrida ao desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 estão farmacêuticas como a Moderna, AstraZeneca e a Pfizer, sendo que cada uma estima produzir mais de mil milhões de doses. Na Alemanha a CureVac CVAC está também a desenvolver uma vacina, que espera ter pronta em meados do próximo ano, caso o processo de aprovação seja célere.



A Rússia foi o primeiro país a registar uma vacina, mas a OMS mostrou cautela com o processo pois não é ainda evidente se é eficaz e segura.



A Alemanha tem mais de 200 mil casos confirmados de covid-19 e enfrenta uma aceleração no número de pessoas infetadas nos últimos dias.