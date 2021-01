Alemanha prolonga confinamento até meados de fevereiro e avalia recolher obrigatório

O confinamento na Alemanha deverá prolongar-se até meados de fevereiro e o país poderá impor recolher obrigatório no período noturno, segundo dois ministros do governo de Angela Merkel.

A decisão só será tomada esta terça-feira, depois duma conferência entre a chanceler alemã Angela Merkel e os líderes regionais. Uma reunião que estava prevista para 25 de janeiro mas que as autoridades decidiram antecipar para contrariar a propagação do vírus, sobretudo das novas variantes.

Certo parece o alargamento do período de confinamento, que será prolongado até meados de fevereiro. Em cima da mesa está também a imposição de recolher obrigatório à noite, admitiu o ministro das Finanças Olaf Scholz. De acordo com o Business Insider, os estados ainda não decidiram o horário do recolher obrigatório e a medida só avançará se forem excedidos certos níveis de contaminação.

A Alemanha está em confinamento desde meados de dezembro e o ministro das Finanças salientou que as medidas que estão em vigor parecem estar a dar resultados, mas é necessário alcançar um maior progresso. O ministro da Saúde Jens Spahn alertou que as mutações do coronavírus podem ter um "impacto dramático" e que por isso o fecho das escolas e do comércio não essencial terá de ser prolongado até pelo menos 14 de fevereiro.

As atividades culturais e de lazer, restauração e negócios "não essenciais", assim como as escolas permanecem encerrados. As reuniões privadas limitam-se à visita de apenas uma pessoa em cada casa, além dos habitantes da residência. No caso de Berlim, região fortemente afetada, os habitantes não se podem afastar mais do que 15 quilómetros do local onde vivem.

Entre as medidas em estudo incluem-se ainda a reintrodução dos controlos nas fronteiras, à semelhança da primavera passada, uma generalização do uso da máscara FPP2 pela população, a imposição do teletrabalho, e eventualmente o encerramento dos transportes públicos, como avançaram vários meios de comunicação alemães na semana passada.

A Alemanha registou 214 mortes por covid-19 e 7.141 novos contágios nas últimas 24 horas, sendo que o número de casos é o mais baixo desde o dia 20 de outubro do ano passado. Nos últimos quatro dias os valores referentes a novos casos caíram mais de dois terços desde os 25.164 contágios comunicados na passada quinta-feira (o máximo ocorreu a 18 de dezembro com 33.777 infeções em 24 horas.

No total, a Alemanha soma 2.040.659 doentes infetados pelo novo coronavírus, dos quais 46.633 morreram (2,3%) e 1.691.700 recuperaram da doença.