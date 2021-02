Anglicanos em Portugal suspendem missas presenciais. Funerais assegurados

Em comunicado hoje divulgado, a Comissão Executiva da Igreja Lusitana, que se reuniu na quinta-feira, "atenta ao rápido evoluir da situação pandémica em Portugal, verificado na última semana e às decisões governamentais recentemente tornadas públicas, e no exercício responsável da liberdade religiosa e de culto que a Constituição Portuguesa consagra", anunciou a decisão de "suspensão dos serviços religiosos e consequente encerrar das Igrejas lusitanas a partir do domingo, 24 de janeiro"."Num tempo de confinamento geral no qual se solicita um especial dever de recolhimento e consequente espírito de sacrifício por parte de todos, entende-se ser esta a decisão mais prudente a ser tomada, sustentada em princípios de natureza ética e moral", defende a igreja.O comunicado acrescenta que a Igreja Lusitana vai disponibilizar nas plataformas digitais a transmissão dominical da oração da manhã, pelas 10:30, assim como a reunião da oração da noite às quartas-feiras, pelas 21:15.Os anglicanos asseguram ainda que vão continuar a ser realizados funerais e a ser dado apoio "a qualquer outro tipo de necessidade pastoral que possa surgir" e adianta que a reabertura dos templos dependerá da evolução favorável da pandemia em Portugal "e da existência de condições de segurança e tranquilidade para todos"."O agravar da crise social e consequente aumento das necessidades humanas e materiais deve merecer de todos uma redobrada atenção e empenhada ação solidária. Torna-se, pois, necessária, uma articulação complementar entre os diversos recursos humanos e materiais existentes no seio da Igreja aos diferentes níveis. Particular atenção deve ser prestada aos mais vulneráveis e isolados", apela ainda o comunicado.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.