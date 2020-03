Antiga CUF carrega "pistolas” para desinfetar cidades

A Bondalti vai disponibilizar gratuitamente cinco toneladas de hipoclorito de sódio a cada uma das capitais de distrito portuguesas e também ao município de Estarreja, onde está instalada a principal fábrica, para ser usado em operações de limpeza e desinfeção urbana em todo o país.

Este composto químico, produzido regularmente pela antiga Companhia União Fabril (CUF), pertencente ao grupo José de Mello, é usado numa solução de água, sendo aplicado com pistolas de alta pressão para a limpeza e desinfeção de arruamentos e zonas públicas.

A empresa garante também que está a tomar medidas para "mitigar disrupções no fornecimento dos seus produtos químicos utilizados no tratamento de águas para consumo humano e residuais e no tratamento de águas industriais (…), assim como em produtos biocidas fundamentais ao bom funcionamento de várias indústrias, com destaque para a produção de energia elétrica e bens alimentares".

A Bondalti, designação adotada desde 2018 pela maior companhia portuguesa do setor químico, tem instalações industriais em Estarreja, Barreiro, Coimbra e na região espanhola da Cantábria (Espanha), onde inaugurou em novembro de 2019 um investimento de 60 milhões de euros.

Nessa altura, o CEO, João de Mello, disse ao Negócios que o grupo pretende crescer também fora da Península Ibérica e frisou que em Portugal "está na eficiência ótima" nas áreas em que opera, pelo que a estratégia passa por estar "atento a oportunidades que possam surgir em atividades conexas", ou seja, diversificar áreas de negócio.