António Costa admite confinamento sem encerramento de escolas

Se Portugal continuar a ter um número elevado de novas infeções, na ordem dos dez mil novos casos por dia , o Governo aprovará um novo confinamento com medidas semelhantes às que foram tomadas em março. O primeiro-ministro afasta, no entanto, um novo encerramento de escolas."O cenário que podemos ter como provável é voltarmos a um conjunto de medidas tipo as que adotámos em março com a ressalva de todos os especialistas nos indicarem que não se justifica afetar o normal funcionamento das escolas", disse António Costa, no final de uma reunião de Conselho de Ministros.A decisão será tomada na próxima semana, em função dos novos dados, estando marcada uma reunião do Infarmed para o próximo dia 12.O primeiro-ministro irá desde já ouvir os parceiros sociais e os partidos políticos com o objetivo de ter um leque de medidas preparadas para diferentes cenários.(Notícia em atualização)