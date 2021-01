Dois terços dos concelhos estão em risco muito elevado ou extremo. Veja no mapa como está o seu

Leia Também António Costa admite confinamento sem encerramento de escolas

No passado o Governo aplicou as restrições mais apertadas aos concelhos nos dois escalões de risco mais severo - risco muito elevado e extremo - mas agora uma das medidas mais duras - o recolher obrigatório às 13:00 no fim de semana - é estendido aos concelhos em risco elevado, deixando de fora os municípios em risco moderado.O primeiro-ministro indicou que as medidas aprovadas em Conselho de Ministros poderão ser agravadas na próxima semana, ainda durante o novo estado de emergência que vigora de 8 a 15 de janeiro, caso a evolução o justifique. António Costa não detalhou que medidas seriam, mas avançou que passariam pelo alargamento à semana das restrições de fim de semana e outras restrições como as adotadas em março, quando o país esteve em confinamento, nomeadamente o encerramento do comércio de bens não essenciais, embora sem o fecho de escolas.De qualquer forma, no fim de semana de 9 e 10 de janeiro está proibida a circulação entre municípios em todo o território continental português.Os concelhos em risco muito elevado e extremo continuam a ter ainda um recolher às 23:00 durante os dias da semana.Após o aumento de casos nos dias seguintes ao Natal e que se prolonga no arranque de 2021, o número de concelhos nos dois escalões de risco mais grave disparou de 109 para 188, o que corresponde a dois terços dos municípios de Portugal continental.Os municípios são classificados em quatro níveis: risco moderado (menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores); elevado (240 a 480); muito elevado (480 a 960) e extremo (960 ou mais casos).Os concelhos em risco extremo passaram a ser 56, mais 26 do que os 30 de há duas semanas. Os municípios em risco muito elevado aumentaram de 79 para 132.Desta forma, os dois escalões de risco menos grave viram o número de concelhos diminuir de forma considerável. Em risco elevado há agora 65 contra os 92 anteriores, e em risco moderado apenas estão 25 concelhos, quando eram 77 duas semanas antes.Em relação aos dados nos 14 dias terminados a 17 de dezembro, que serviram de base para a classificação dos concelhos no estado de emergência em vigor desde 24 de dezembro até às 23:59 desta quinta-feira, há 139 concelhos que mudam para um escalão de maior risco. Em contrapartida, apenas 42 municípios passaram para um escalão de risco inferior e há ainda 97 que se mantiveram no mesmo nível de risco.