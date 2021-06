Aprovação da vacina russa Sputnik V na União Europeia terá sido atrasada

O processo de análise da Sputnik V, a vacina contra a covid-19 que está a ser administrada na Rússia, estará atrasado na União Europeia, avança a Reuters. Segundo a agência noticiosa, que cita duas pessoas com conhecimento do assunto, não terá sido cumprindo no dia 10 de junho um dos prazos para a apresentação de dados.Uma das fontes, apontado como um oficial do Governo alemão, afirmou que sem estes dados o processo de análise poderá ser adiado até pelo menos setembro. "A aprovação da Sputnik será provavelmente adiada até setembro, talvez até ao final do ano", afirmou.A Agência Europeia do Medicamento (EMA), o regulador responsável pela aprovação de novos fármacos e vacinas na União Europeia, tinha dito que esperava concluir a análise e emitir um parecer entre maio e junho.Já a RDIF, o Fundo Russo de Investimento Direto, que assegura o marketing desta vacina, indica que o processo de análise está a decorrer conforme previsto. "Toda a informação sobre os ensaios clínicos da vacina Sputnik V foi disponibilizada e uma análise da GCP (Good Clinical Practice) foi concluída com feedback positivo por parte da EMA".Esta entidade refere que os tempos de aprovação são responsabilidade da EMA, mas que a "equipa da Sputnik V espera que a vacina seja aprovada nos próximos dois meses".