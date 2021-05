Seychelles, o país mais avançado na vacinação, está em conversações para comprar vacina russa

Leia Também Covid avança nas ilhas Seychelles, país mais vacinado do mundo

As autoridades das Seychelles confirmaram que estão a decorrer conversações para adquirir doses da vacina desenvolvida na Rússia, a Sputnik-V. Apesar de ser o país mais avançado no processo de vacinação contra a covid-19, as Seychelles têm registado um aumento de casos de infeção ao longo da última semana.Segundo as autoridades de saúde, o número de casos ativos duplicou na última semana; os dados de segunda-feira apontam para 2.486 casos positivos.Neste momento, de acordo com o "covid vaccination tracker" da agência Reuters, 69,7% da população das Seychelles (98 mil pessoas) já recebeu pelo menos uma dose de algum fármaco contra a covid-19. No país estão a ser administradas as vacinas da Sinopharm e da AstraZeneca.Segundo a informação disponibilizada, a vacina russa demonstrou uma eficácia de 97,6%. Este fármaco foi autorizado para um uso de emergência na região do Oceano Índico em março, tendo sido doadas mil doses às Seychelles.