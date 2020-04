As datas-chave para o regresso à nova normalidade

| Fase 1

04.05.2020



Pequeno comércio reabre

O pequeno comércio de bairro começará, progressivamente a reabrir portas já no início da próxima semana, segundo adiantou o jornal Público. Numa primeira fase, apenas serão abrangidas as lojas até 200 metros quadrados e com porta para a rua, soube-se entretanto. Por outro lado, e independentemente da dimensão, ficam autorizados a trabalhar os cabeleireiros, stands de automóveis e livrarias. Haverá regras definidas sobre o número de clientes e equipamentos de proteção obrigatórios.





Campos de ténis e golfe reabrem

Estes espaços podem abrir mas os balneários têm de permanecer fechados segundo apurou o Negócios.



Serviços públicos reabrem

É nesta altura que reabrem os primeiros serviços públicos encerrados, tais como serviços de finanças e conservatórias, desde que não impliquem aglomerados de pessoas. Por essa razão permanecem fechadas as lojas do cidadão.





| Fase 2

18.05.2020



Estabelecimentos de maior dimensão

Na lógica de abertura gradual que tem sido anunciada pelo Governo, na segunda quinzena de maio poderão regressar à atividade os estabelecimentos comerciais com mais de 400 metros quadrados. Aqui se incluirão os centros comerciais, que numa primeira fase deverão permanecer encerrados, apesar de ter havido alguma pressão para poderem já reabrir portas.



Aulas presenciais no 11º e 12º anos

Mantém-se a decisão de encerramento para os alunos do básico e do 10º ano de escolaridade. Os 11º e 12º anos deverão voltar a 18 de maio a ter aulas presenciais, ainda que apenas para as 22 disciplinas para as quais haverá exames a contar para a média de entrada na universidade e nos institutos politécnicos. Haverá regras apertadas.





Reabertura parcial das creches

As creches deverão reabrir parcialmente, de forma voluntária, já a partir de 18 de maio. O Governo assumiu desde o início que as creches avançariam primeiro, até porque as crianças mais pequenas são mais fáceis de controlar e têm menos vida social própria, o que reduz os contactos e a possibilidade de contágios.





Luz verde para os restaurantes

É também a 18 de maio que está prevista a abertura dos restaurantes só para os que têm porta aberta para a rua. Não se sabe se há restrições de dimensões.







| Fase 3

01.06.2020



Reabre o pré-escolar

Ao contrário do que se previa, os alunos do pré-escolar poderão voltar às aulas a 1 de junho e não apenas no período de praia-campo, que geralmente ocorre apenas na segunda quinzena desse mês.



Centros comerciais

É nesta altura que poderão abrir os primeiros centros comerciais.





Competições de Futebol

Está a ser negociada a reabertura das competições de futebol que poderá acontecer nesta altura. Não está fechada.