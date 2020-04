Ao Negócios, Helder Pedro, secretário-geral da ACAP, congratulou-se com a decisão "caso se confirme". O dirigente da associação sublinhou que o Governo terá "sido sensível" aos argumentos apresentados pela ACAP quanto à importância do setor e as condições de segurança que poderiam ser implementadas.As vendas de automóveis ligeiros em Portugal sofreram uma quebra de 56,7% em março, devido ao encerramento dos "stands" a partir da declaração do estado de emergência. Já nos primeiros 15 dias úteis de abril a quebra agravou-se para 84%, com as marcas a realizarem vendas apenas através dos canais online. No mercado de veículos usados a quebra rondará, segundo fontes do setor, os 90 a 95%.