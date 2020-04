As escolas para os alunos mais novos vão abrir mais cedo do que inicialmente se previa. Em vez de 1 de junho, que chegou a ser adiantado pelo jornal Público, as creches abrem já no dia 18 de maio. Quanto ao pré-escolar (a partir dos quatro anos), que o primeiro-ministro admitira há algumas semanas abrir apenas no período praia-campo, geralmente na segunda quinzena de junho, abrirão em princípio a 1 de junho.É isto que está previsto no plano de reabertura da economia que o governo partilhou hoje com os parceiros sociais e que tem estado a discutir com os partidos políticos. Estas aberturas fazem parte da segunda fase do processo que será reavaliada em função da evolução da epidemia, pelo que pode haver adiamentos caso o surto volte a ganhar força.[notícia em atualização]