A AstraZeneca vai entregar 9 milhões de vacinas adicionais à União Europeia no primeiro trimestre deste ano, anunciou este domingo Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.





Numa publicação na rede social Twitter, a responsável informou ainda que a farmacêutica vai iniciar as entregas uma semana antes do previsto e aumentar a sua capacidade de produção na Europa. As doses adicionais elevam para 40 milhões as doses que a AstraZeneca fará chegar à UE até ao final de março.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.