Portugal regista mais 2.581 casos e 10 mortes por covid-19. Há menos internados

Leia Também Autoagendamento de vacina para 16 e 17 anos termina esta sexta-feira

Leia Também Uber Eats vai entregar em casa autotestes à covid-19

Portugal registou 2.581 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 10 mortes associadas à covid-19, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 5 de agosto.O boletim de hoje dá conta de 898 internados, menos 21 do que ontem. Já o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) é de 196, menos oito face a ontem.A DGS dá conta de mais 4.747 recuperados da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de recuperados para 917.367. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados menos 923 casos em vigilância.A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra o maior número de novos casos nas últimas 24 horas, com 947 infetados. Segue-se a região Norte, com 866 novos casos, e a região Centro, com 310 casos.Já olhando para os óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e o Centro contabilizaram três óbitos cada uma. Foram registadas duas mortes na região Norte nas últimas 24 horas.