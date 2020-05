A Elastoni – Confeções, através da sua marca Be Angel, desenvolveu uma máscara social transparente para fácil leitura labial, em estreita colaboração com o CITEVE, a entidade que certifica as máscaras que respeitam as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Esta máscara "viu hoje [esta quinta-feira, 14 de maio] concluído o respectivo processo de aprovação", anunciou o CITEVE.



Uma solução que foi desenvolvida pela empresa famalicense Elastoni – Confeções, através da sua marca Be Angel, em estreita colaboração com o CITEVE, e que deverá em breve começar a sua produção em série.



A Elastoni, que foi fundada há 35 anos, emprega 35 pessoas e fatura cerca de três milhões de euros, que são na sua quase totalidade gerados nos mercados internacionais.

"Uma solução já muito reclamada e que se destina a um largo número de utilizadores, como sejam a população surda ou com dificuldade auditiva, intérpretes de língua gestual, terapeutas da fala, entre outros", afirma o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário), a entidade que certifica as máscaras que respeitam as recomendações da Direção-Geral da Saúde.O quê? Uma máscara social transparente para fácil leitura labial, para assim facilitar a comunicação entre os cerca de dois milhões de portugueses que se estima que tenham dificuldades auditivas e seus interlocutores.