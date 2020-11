BE insiste na "requisição das instalações" dos privados para combater a pandemia

O Bloco de Esquerda voltou a apertar esta quinta-feira com o Governo para que o Estado português requisite os meios dos cuidadores de saúde privados para combater a pandemia da covid-19 e para evitar a rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."Este modelo de contratualização não está a dar resposta. Sempe que há problemas complexos é o SNS que dá resposta", afirmou o deputado Moisés Ferreira aos jornalistas, depois da reunião do Infarmed.Para o Bloco de Esquerda, é também vital o reforço de "recursos humanos" no SNS. "É preciso mais profissionais para garantir que os cuidados de saúde funcionam", destacou o deputado, criticando logo a seguir a falta de condições do setor."Mais profissionais não se faz com precariedade, com contratos de quatro meses que acabam e os profissionais vão-se embora, faz-se com contratações permanentes, com requisição dos privados. Se o setor privado tem instalações que podem ser integradas no SNS, isso deve ser feito porque há uma coisa essencial: o SNS não deve entrar em rutura."Moisés Ferreira deixou também claro que as medidas do Governo não podem consistir "apenas" na "restrição de liberdades". Para o deputado, "é preciso que haja mais direitos nesta pandemia", o que implica um maior "apoio económico a setores que estão a sofrer muito desde o início do ano"."Nem com estado de emergência, nem sem estado de emergência, o Governo tem dado resposta a estas necessidades", declarou Moisés Ferreira.Recorde-se que esta quarta-feira, a líder do partido, Catarina Martins, avançou que o Bloco poderia votar a favor da renovação do estado de emergência, depois de se abster na votação anterior, desde que fossem cumpridas três condições.