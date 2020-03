BE quer ouvir com urgência Miguel Frasquilho sobre situação da TAP

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) quer ouvir, com caráter de urgência, o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, sobre a situação da empresa e planos para o futuro.





No requerimento, que já deu entrada na comissão de Economia, o BE salienta que a TAP é uma empresa estratégica para o país onde o Estado tem responsabilidade acrescida, para questionar que tipo de ajudas estão a ser equacionadas e como se posiciona o Governo relativamente às dificuldades da TAP e dos seus trabalhadores.

No requerimento, os bloquistas frisam que os impactos da pandemia já se estão a fazer sentir na companhia aérea nacional, já que o tráfego está reduzido ao máximo, e que até 30 de abril a TAP passará apenas a garantir duas ligações semanais para a Madeira e duas ligações semanais para os Açores.



Já a nível laboral, apontam que a transportadora "tem vindo nas últimas semanas a protagonizar algumas decisões criticáveis, como o despedimento de cerca de 100 trabalhadores (tripulantes de cabine), que estavam com contrato a termo", numa decisão "justificada devido aos efeitos do surto do novo coronavírus e como sendo a única forma de fazer frente à redução do tráfego aéreo".



O BE recorda ainda que, a 20 de março, o Governo incumbiu o regulador da aviação civil de fazer o levantamento das necessidades de apoio das transportadoras aéreas, onde dava destaque à TAP, pese embora ainda não serem conhecidos os resultados desse levantamento, e que neste momento já está em vigor um regime temporário (até dezembro) de maior flexibilização dos apoios estatais, em que a ideia é permitir aos Estados-membros ajudar "as empresas que são confrontadas com problemas de escassez de liquidez e necessitam de um auxílio de emergência" por causa dos efeitos do novo coronavírus.