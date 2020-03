Lay-off da TAP para 90% dos trabalhadores tem início a 2 de abril

A TAP avançou esta terça-feira que devido ao surto da covid-19 avançará com a suspensão temporária da prestação do trabalho para cerca de 90% dos colaboradores e para uma redução do período normal de trabalho, em 20%, para os restantes 10%.

Num email enviado aos trabalhadores, a TAP afirma que as condições remuneratórias definidas contemplam o pagamento de 2/3 das remunerações fixas mensais para os colaboradores em suspensão temporária da prestação do trabalho e o pagamento de 80% da remuneração fixa mensal para os colaboradores em redução de horário de trabalho, porque estes continuam a trabalhar para assegurar a retoma.

Já os administradores executivos e não executivos propuseram, de forma voluntária, uma redução maior da sua remuneração, no valor de 35%.





"Ao abrigo destas medidas, que impactam todos os colaboradores de forma transversal e o mais justa possível dentro do atual enquadramento, de acordo com a lei e independentemente da função ou cargo, os postos de trabalho estão garantidos, durante 60 dias, no fim do período da suspensão ou redução do horário de trabalho", afirma a companhia, acrescentando que estas medidas entram em vigor a 2 de abril por um período de 30 dias, podendo este período vir a ser estendido.