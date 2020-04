Trabalhadores da TAP pedem nacionalização

A comissão de trabalhadores (CT) da TAP exigiu esta quinta-feira ao Governo que "assuma as suas responsabilidades para com a companhia de bandeira, garante da continuidade territorial e das soberania e economia nacionais, nacionalizando-a e garantindo todos os postos de trabalho assim como todas as remunerações".



Em comunicado, a entidade considera que as medidas decididas pela administração da companhia aérea para garantir a sua sustentabilidade, como o recurso ao lay-off de 90% dos colaboradores, "são gravosas para os trabalhadores sob vários aspetos", afirmando por isso a sua discordância. "O caminho pode ser outro assim haja vontade", diz ainda.



"Esta CT vem pedindo há anos que a TAP se torne 100% pública agora é o momento para isso acontecer, é por isto que temos de continuar a lutar", sublinha.



A possibilidade de nacionalização da TAP não está excluída pelo Governo. Esta semana, em entrevista à TSF, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que "o Estado não deixará de usar todos os poderes ao seu dispor para salvaguardar a posição estratégica da TAP".



Salientando que "o Estado tem ferramentas para nacionalizar e usá-las-á se achar conveniente", Siza Vieira deixou aberta a porta para uma nacionalização da companhia aérea nacional, caso seja o melhor para o país.





O cenário não está para já em cima da mesa, mas o Estado será chamado a ajudar, designadamente dando aval a um empréstimo bancário de que a TAP necessita.