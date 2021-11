Bélgica confirma primeiro caso de nova variante B.1.1.529 na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As autoridades belgas confirmaram esta sexta-feira que foi identificado um caso de infeção com a nova variante B.1.1.529, detetada na África do Sul. Este é o primeiro caso desta nova variante em solo europeu.

De acordo com o ministro da Saúde Belga, Frank Vandenbroucke, citado pela imprensa internacional, trata-se de um caso detetado numa pessoa não vacinada.

Ainda segundo este responsável, esta pessoa terá viajado do estrangeiro para a Bélgica, tendo testado positivo a 22 de novembro.



(em atualização)