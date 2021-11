B.1.1.529. O que se sabe da variante que está a deixar as autoridades mundiais em alerta

Foi identificada na África do Sul e ganhou o nome de B.1.1.529. Uma nova variante de covid-19 que está a preocupar as autoridades mundiais, uma vez que, ao contrário de outras variantes, esta parece resistir às vacinas e ameaça criar novos surtos da pandemia.





Nos últimos dias começaram a surgir notícias relacionadas com o surgimento de uma nova variante, na África do Sul e no Botsuana, uma informação confirmada esta quinta-feira. Ao contrário da variante dominante atualmente, a Delta, a B.1.1.529 apresenta um "elevado número de mutações", como anunciou esta quinta-feira a diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti.





Mas porque está esta nova variante a causar tanta preocupação?

Esta mutação apresenta um elevado número de mutações na proteína "Spike", usada pelo coronavírus para entrar nas células, "o que poderá ter implicação no seu grau de infecciosidade", explicou Moeti.





Por confirmar está ainda se a variante é mais contagiosa e mais letal. Uma grande dúvida reside ainda na eficácia das vacinas, sendo que poderá ser resistente às vacinas, algo que está a deixar as autoridades em alerta.





De onde surgiu?

Mais uma vez a resposta a esta pergunta é ainda baseada nas primeiras análises e carece de confirmação. Segundo um cientista do Genetics Institute em Londres, a nova variante poderá ter surgido de uma evolução do vírus na sequência de uma infeção crónica de uma pessoa com o sistema imunológico comprometido, possivelmente um doente com HIV não tratado.





A África do Sul conta com 8,2 milhões de pessoas com HIV. A variante beta, a mutação identificada no ano passado no país, poderá também ter vindo de uma pessoa infetada com HIV.





Quantos casos existem atualmente?

Esta quinta-feira existiam quase 100 casos identificados com a nova variante na África do Sul, com esta mutação a tornar-se dominante. Os resultados dos testes PCR mostram que 90% dos 1.100 novos casos reportados na quarta-feira dizem respeito à B.1.1.529, segundo adiantou à Bloomberg Tulio de Oliveira, um professor universitário da África do Sul, que lidera instituições que fazem a sequência de genes em duas universidades do país.





Já no Botsuana foram identificados quatro casos com a nova variante até ao momento. Em Hong Kong também já foi identificado um caso de uma pessoa que chegou da África do Sul. Já esta manhã foi detetado um caso da variante B.1.1.529 da Covid-19 em Israel, segundo adiantou o Ministério da Saúde israelita, citado pela imprensa internacional.





Que medidas estão a ser tomadas?

Perante os receios que a nova variante se espalhe, vários países estão a ponderar medidas para conter o contágio. O Reino Unido anunciou ontem a suspensão temporária de voos oriundos de seis países africanos, incluindo a África do Sul.





A União Europeia prepara-se para seguir o exemplo do Reino Unido e proibir viagens aeras oriundas da África Austral, segundo informou Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na sua conta do Twitter.





Ainda esta sexta-feira, a OMS vai reunir-se para avaliar a gravidade da nova variante do coronavírus atualmente identificada em quatro países.



Que impacto está a ter nos mercados?

Os receios associados à nova variante estão a provocar um sell-off nas bolsas europeias e a provocar a uma corrida a ativos refúgio, como o iene. No mercado das matérias-primas, os preços do petróleo seguem a afundar mais de 4%, tanto em Nova Iorque, como em Londres.