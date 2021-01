Benfica com 17 novos casos de covid-19. Luís Filipe Vieira é um dos infetados

o clube da Luz tem 22 jogadores aptos a ir a jogo, segundo os regulamentos.



Segundo a CMTV e outros meios de comunicaçã social, o presidente do clube, Luís Filipe Vieira,de 71 anos, é um dos 17 elementos do clube que está infetado.





A SAD do Benfica anunciou esta terça-feira que desde sábado foram detetados 17 casos de covid-19 na estrutura de futebol do clube."O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores", refere um comunicado do Benfica, que tem esta quarta-feira um jogo agendado com o Braga nas meias-finais da Taça da Liga."Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", refere a nota do Benfica.O Benfica não identifica quantos jogadores estão infetados, mas o Record adianta que são cinco . Assim,Em comunicado emitido posteriomente ao anúncio do Benfica, a DGS remete a decisão sobre o isolamento de jogadores não infetados para os clubes.

"A Autoridade de Saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco", refere uma nota à comunicação social da DGS, acrescentando que a "decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos".

Além do Benfica-Braga desta quarta-feira, nos próximos 14 dias os encarnados têm os seguintes jogos agendados para a I Liga e Taça de Portugal:24 de janeiro: Benfica-Nacional28 de janeiro: Benfica-Belenenses (Taça de Portugal)31 de janeiro: Sporting-Benfica3 de Fevereiro: Benfica-GuimarãesNa segunda-feira, a comunicação social portuguesa deu conta de vários casos de infeção nas 'águias', nomeadamente do avançado alemão Luca Waldschmidt, dos treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira e do diretor Luisão, acrescentando que os brasileiros Gilberto e Everton Cebolinha cumpriam isolamento.De acordo com o plano de retoma do futebol profissional, "os atletas e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo podem ser considerados contactos de um caso confirmado", refere a Lusa."No entanto, a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas. A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a título individual, é de estrita competência da Autoridade de Saúde territorialmente competente", acrescenta o mesmo documento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Este plano, que vigora desde 7 de setembro de 2020, determina que todos os infetados, sintomáticos ou não, devem ser isolados, "ficando impossibilitados de participar em treinos e competições até à determinação de cura deliberada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente".