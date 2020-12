Berlim pretende encerrar lojas e prolongar férias escolares para combater avanço da covid-19

As infeções por Covid-19 voltam a atingir números recorde na Alemanha e levam a que Berlim pretenda encerrar as suas lojas e estender as férias escolares de Natal até dia 10 de janeiro.

Berlim pretende encerrar lojas e prolongar férias escolares para combater avanço da covid-19









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.