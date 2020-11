Brasil suspende testes com vacina chinesa por "evento adverso grave"

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa anunciou nesta segunda-feira à noite a decisão de interromper os testes realizados no país com a vacina chinesa contra a covid-19, a CoronaVac (que é desenvolvida pela Sinovac).

"Após a ocorrência de um evento adverso grave, a Anvisa determinou a interrupção do estudo clínico da vacina CoronaVac. O evento ocorrido no dia 29/10 foi comunicado à Agência, que decidiu interromper o estudo para avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco/benefício da continuidade do estudo", refere o comunicado da Anvisa, sem especificar quais os efeitos identificados.

No Brasil, há sete eventos que são considerados eventos adversos graves: óbito; evento adverso potencialmente fatal (aquele que, na opinião do notificante, coloca o indivíduo sob risco imediato de morte devido ao evento adverso ocorrido): incapacidade/invalidez persistente ou significativa; exige internamento hospitalar do paciente ou prolongamento do internamento; anomalia congênita ou defeito de nascimento; qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um dispositivo médico; evento clinicamente significante.