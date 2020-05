Britânicos mais ricos já perdem cerca de 16 mil milhões de dólares este ano

Os 15 britânicos mais ricos já perderam este ano, no conjunto, 16 mil milhões de dólares das respetivas fortunas, numa média de cerca de mil milhões cada.





Jim Ratcliffe (na foto), o homem mais rico do Reino Unido, foi o mais atingido, tendo já visto um corte de 24% na sua fortuna, que fica agora pelos 16 mil milhões de dólares, dizem os dados do Bloomberg Billionaires Index. James Dyson, que enriqueceu com o negócio dos aspiradores, perdeu 2,4 mil milhões e o CEO da Virgin Group, Richard Branson, viu o valor da sua fortuna descer 1,1 mil milhões de dólares, dado o abalo que o setor do turismo tem estado a sofrer com a pandemia.