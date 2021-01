Bruxelas insiste que Estados não podem comprar vacinas

Sandra Gallina, diretora-geral da Comissão Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, assegurou que as doses reservadas pela UE serão sempre satisfeitas primeiro do que as eventualmente contratadas de forma bilateral por alguns países europeus.

