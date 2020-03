Graça Freitas explicou o porquê de haver menos pessoas internadas em hospitais em Portugal. Secretário-de-Estado lembra que "ainda estamos no início do caminho".

"Às pessoas de Ovar, quero dirigir uma palavra de alento e estejam certos que está é a melhor forma de proteger a sua saúde e a de terceiros. Este caso deve servir para nos deixar a todos ainda mais alerta", disse Sales. O governante disse que esta decisão deve manter a população ainda mais alerta do que o comum.





"Temos um total de 642 doentes e se forem ver, apenas estão internadas 89 pessoas. Esta doença tem uma regra simples, ou seja, 80, 15, 5. Ou seja, 80% das pessoas fica em auto-cuidados domiciliários. 15% estará em enfermaria geral e 5% poderão precisar de cuidados intensivos."



"É normal que muitas instituições locais se organizem de local para local", explicou o governante, respondendo às questões sobre as diferentes abordagens de locais a este problema.



O número de infetados em Portugal com o novo coronavírus subiu para os 642 esta quarta-feira, um aumento significativo (aproximadamente 43,4%) comparativamente ao divulgado esta terça-feira, sendo registados 194 novos casos. O boletim dá conta de apenas um morto, apesar de ter sido confirmado esta quarta-feira que há uma segunda vítima mortal, o presidente do Conselho de Administração do Santander Portugal António Vieira Monteiro.



O boletim epidemiológico dá conta de 289 casos a Norte, 74 na zona Centro, 243 na região de Lisboa e Vale do Tejo (única cidade até ao momento com mortos), os dois primeiros casos no Alentejo e 21 no Algarve. Há três casos de infetados nos Açores e 1 na Madeira.



O boletim mostra ainda que há 89 pessoas internadas e 20 estão em estado grave. Foram, até ao momento, detetadas 24 cadeias de transmissão deste vírus.



"À medida que o quadro estabiliza e as pessoas têm capacidade de ficar em casa, estas pessoas foram fazer a sua convalescência no domicício", disse Graça Freitas, explicando o porquê de haver menos pessoas internadas, durante a conferência de imprensa diária. O secretário de Estado da Saúde António Sales deixou uma palavra de apoio à população de Ovar, que foi colocada em isolamento."Agradeço aos portugueses o elevado sentido de civismo. Ainda estamos no início do caminho e é preciso que não duvidem destas decisões que temos tomado", disse o governante, repetindo o mantra: "Somos todos agentes de saúde pública".