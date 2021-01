CDS questiona Governo sobre "administração inadequada de vacinas"

Leia Também Padres da Misericórdia de Trancoso vacinados sem serem prioritários

atualização do plano para a administração de vacinas contra a covid, disse só ter a "lamentar" as situações verificadas de "desvio dos critérios" estabelecidos, adiantando que a Inspeção Geral de Saúde vai controlar a correta aplicação das regras definidas.

Perante a sucessão de casos de incumprimento das regras definidas pela task force para os grupos prioritários de vacinação, o grupo parlamentar do CDS remeteu quatro perguntas à ministra da Saúde, Marta Temido.Na missiva, os centristas questionam "quantas notificações e/ou queixas sobre vacinação ‘inadequada’ já chegaram ao Ministério da Saúde", se já "foi tomada alguma medida concreta", que "medidas foram já tomadas para que estes casos parem por aqui e não se repliquem", e "que tipo de acompanhamento está o Governo a fazer do cumprimento das orientações gerais para administração da vacina contra a covid-19".Ao Negócios, a deputada Ana Rita Bessa antecipa que "o Governo não responderá de forma clara e em tempo útil" e recorda que Temido, quando foi confrontada com este tipo de situações, "limitou-se a remeter sempre para o coordenador da task force (Francisco Ramos) e para a necessidade de censura social" dos casos conhecidos.Esta quinta-feira, o Negócios noticiou o caso da Misericórdia de Trancoso , cujo provedor, restante administração, dois padres ligados à instituição e a irmã do delegado de saúde local foram indevidamente vacinados, tendo a explicação dada consistido na necessidade de não desperdiçar "vacinas sobrantes".No entender da parlamentar do CDS, o "argumento apresentado ultimamente é que há doses sobrantes, mas, em bom rigor, o que esta estipulado no plano de vacinação é que existe uma priorização de critérios segundo o qual as doses sobrantes devem ser segundo esses critérios".Além das questões colocadas ao Governo, Ana Rita Bessa disse esperar que, na próxima semana, Francisco Ramos e a comissão que "também definiu os critérios para a vacinação" possam "prestar contas" ao Parlamento em sede da comissão eventual de acompanhamento da covid-19.Mais do que saber como poderão ser penalizadas as pessoas que prevaricaram, Ana Rita Bessa quer que fiquem "claros os critérios e qual o canal de contacto para se saber o que fazer com as vacinas sobrantes".É que tal como está, o processo de vacinação em curso "premeia quem pevarica" na medida em que, tratando-se de uma vacina administrada em duas tomas, a segunda dose terá de ser aplicada mesmo a quem prevaricou, caso contrário "é puro desperdício".Ao final desta manhã, o coordenador da task force para a vacinação, Francisco Ramos, durante a