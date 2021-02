Já há mais de 340 casos de uso indevido de vacinas contra a covid-19

task force" responsável pela vacinação ao





"A maior parte dos casos ocorreu em IPSS e o número peca, com toda a certeza, por defeito. Mas tem mais a ver com a elaboração inicial das listas do que de aproveitamento indevido de vacinas sobrantes", afirmou fonte do organismo liderado por Francisco Ramos ao jornal.

nem as administrações regionais de saúde nem a própria "task force" tiveram capacidade para analisar as listas enviadas pelas diversas instituições. Em vários casos, as direções clínicas incluíram provedores, diretores, mas também capelães e administrativos.

Já há mais de 340 casos em Portugal de pessoas que foram vacinadas indevidamente contra a covid-19. O número foi avançado pela " Correio da Manhã , na edição desta terça-feira.Segundo o Correio da Manhã,