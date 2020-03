“Chatbot” luso-alemão dá respostas inteligentes à covid-19

A start-up luso-alemã ROBO.AI acaba de lançar uma versão em português para o Cosibot, um "chatbot" que promete fornecer automaticamente informação verificada e atualizada sobre a covid-19, assim como responder numa única plataforma a questões específicas dos utilizadores com base em fontes credíveis e inteligência artificial.

O covid-19 Stay Informed Bot (Cosibot) está acessível 24 horas e todos os dias da semana através do site, mas também do Facebook Messenger, do WhatsApp e por SMS, "beneficiando do estado da arte de ‘Machine Learning’ que permite ao chatbot aprender em tempo real e melhorar continuamente a qualidade e relevância das respostas" sobre o novo coronavírus.

Ao Negócios, fonte ligada à start-up criada em janeiro de 2020, que é participada pela portuguesa Two Impulse e conta com equipas de desenvolvimento em Lisboa e em Évora – a gestão e as vendas estão em Munique –, "a ideia é chegar a mais gente". Para isso estão a implementar "widgets" para disponibilizar a ferramenta noutros sites, como de entidades ligadas à saúde que podem "ganhar o lado de ‘analytics’" e saber em tempo real o que e onde as pessoas estão a querer saber.

Liderada por Paulo Nunes, a ROBO.AI já tinha lançado a 20 de março uma versão do "chatbot" na Alemanha e também uma versão internacional em inglês. Pretende agora avançar com este "esforço não lucrativo" noutros países, como Espanha, Itália, Brasil ou França, estando à procura de parceiros tecnológicos, de media e de negócio que queiram contribuir com tempo ou dinheiro para esta expansão internacional.

Fundada em 2013, a Two Impulse desenvolve soluções na área de processamento de linguagem natural, inteligência artificial e computação cognitiva. Emprega atualmente 22 pessoas e é especialista no desenvolvimento de "chatbots" e de várias soluções de interação em linguagem natural, comercializando a sua própria plataforma para clientes de setores como os seguros, farmacêutico, banca e automóvel.