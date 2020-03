Peso das compras online em Portugal aumenta desde início da pandemia

O peso das compras online no total das compras dos portugueses aumentou desde o primeiro caso confirmado de covid-19 no país. O valor médio das compras também subiu 6%.

Com o encerramento de grande parte dos estabelecimentos comerciais, os portugueses recorrem mais ao comércio online, indicam os dados divulgados esta terça-feira pela SIBS. E o montante médio das compras no e-commerce aumentou 6%, passando de 37,5 euros por compra para 39,7 euros.

A SIBS indica que na semana de 23 a 30 de março registou-se uma quebra no número de compras online, que diminuiu 30 pontos face à média registada antes da confirmação do primeiro caso de infeção com o novo coronavírus em Portugal. Nas lojas físicas o decréscimo ascende a 56 pontos base, fruto do encerramento de estabelecimentos e das restrições à circulação de pessoas.