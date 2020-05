China afirma que quer tornar vacina para covid-19 global

A imprensa chinesa, controlada pelo Estado, está a divulgar que o presidente desta que é a segunda maior economia do mundo, Xi Jinping, pretende tornar a vacina para a covid-19 um bem global assim que esta seja desenvolvida e distribuída na China.





A notícia é avançada pela publicação Xinhua, citando as declarações feitas por Xi Jinping na segunda-feira, na abertura de um evento de saúde, a 73.ª World Health Assembly.





Esta questão coloca-se numa altura em que, apesar de ainda não ter sido descoberta uma vacina e de o consenso apontar para que esta só seja uma realidade no verão de 2021, já foi aberta a discussão sobre a eventual distribuição deste bem.





O caso da francesa Sanofi, que pretendia dar prioridade aos Estados Unidos no caso de descobrir uma vacina mas acabou por recuar, lançou alguma polémica sobre o tema. O CEO da empresa defendia que deveria dar prioridade à maior economia do mundo nas encomendas uma vez que foi este o país que se destacou no financiamento da investigação que pretende encontrar a vacina. Os Estados Unidos apoiaram esta visão.



Já o Governo francês insurgiu-se, considerando "inaceitável" esta decisão. Após uma reunião com o presidente francês, o CEO da farmacêutica Sanofi indicou que a vacina contra o novo coronavírus será disponibilizada em todo o mundo ao mesmo tempo.