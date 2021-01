Com 212 mil doses administradas, Portugal é décimo país europeu que mais vacina

187.515, o que equivale a 1,82% da população portuguesa, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O avanço da campanha de vacinação em Portugal permitiu duplicar o número de doses da vacina contra a covid-19 administradas no espaço de uma semana, passando de 106 mil a 15 de janeiro para 212 mil esta sexta-feira, dia 22.Isto não significa, no entanto, que tenham sido vacinadas 212 mil pessoas, uma vez que 25 mil já receberam a segunda dose da vacina. Assim, o total de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose ascende aCom base nos dados divulgados pelo site Our World In Data, que recorre a dados oficiais dos diversos países, Portugal ocupava a 15 de janeiro a 17.ª posição entre os países europeus em termos de doses administradas medida em percentagem da população, com 1,04%.Volvida uma semana, Portugal sobe ao décimo posto, com um valor de 2,08%, ultrapassando países como Alemanha, Chipre, Eslováquia, Estónia, Hungria, Polónia e Suécia.O Reino Unido com 8,62% lidera este "ranking" por larga margem, sendo Malta o segundo país, mas com apenas 3,74%. A Dinamarca, com 3,12%, fecha o pódio.Ainda à frente de Portugal surgem Irlanda (2,47%), Espanha (2,35%), Eslovénia (2,24%), Lituânia (2,11%) e Itália (2,1%).