Centros de saúde nao sabem como vacinar utentes sem médico de família

O processo de vacinação das pessoas com mais de 50 anos e com doenças associadas arranca na próxima semana, no meio de várias incertezas sobre como irá decorrer. Uma delas é a forma como serão identificadas as pessoas sem médico de família.A identificação destas pessoas será feita através dos cuidados de saúde primários ou das unidades privadas do setor privado e social, caso estes doentes não sejam seguidos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Contudo, conforme avança o Jornal de Notícias esta terça-feira, 26 de janeiro, os centros de saúde não sabem como fazer a identificação dos utentes que não têm médico de família.Até ao dia 25 de janeiro, foram administradas vacinas a mais de 160 mil profissionais de saúde e a residentes de lares para idosos, segundo anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Esta semana, chegam mais 99.450 doses da vacina da Pfizer.