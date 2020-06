Lisboa, com 509,5 mil habitantes (4,95% da população nacional), supera o número de casos do país mediterrânico, que conta com uma população de 10,4 milhões, 20 vezes superior à da capital portuguesa.Na autarquia liderada por Fernando Medina regista-se uma incidência de 6,72 casos por mil residentes. Já na Grécia esse valor é de apenas 0,32 casos por mil habitantes.O surto na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que se acentuou desde o desconfinamento, a 4 de maio, leva a que o conjunto destes 18 municípios some já 15.386 pessoas infetadas. Este valor colocaria a AML em 59.º lugar na lista de países com mais casos.Apesar de ter uma população de 2,86 milhões de pessoas, a AML regista mais casos confirmados do que países como a Dinamarca (12.675) ou a Coreia do Sul (12.715), que têm populações de 5,8 milhões e 51,3 milhões, respetivamente.Atualmente, a AML conta com os quatro concelhos com mais casos do país. Além de Lisboa, Sintra soma 2.564 infetados, Loures tem 1.791 casos e a Amadora ultrapassou este domingo Vila Nova de Gaia e conta afora com 1.645 casos positivos.Assim, Sintra - que tem 391 mil habitantes - tem apenas menos 127 casos do que a Croácia, país com uma população de 4,1 milhões.Após ter sido uma das zonas mais afetadas pela pandemia nos primeiros dois meses, a Área Metropolitana do Porto (AMP) tem vindo a registar um número reduzido de novas infeções nas últimas semanas.Ainda assim, com 9.638 casos, a região, que tem 1,7 milhões de residentes, supera os números reportados pela Noruega (8.846), país que tem o triplo da população (5,4 milhões de habitantes).Aliás, a AMP apresenta um número de casos por mil habitantes de 5,58, ainda acima dos 5,37 registados na Área Metropolitana de Lisboa. A nível nacional a incidência cifra-se em 4,04 casos por milhar de pessoas.