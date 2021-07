O agravamento e a dispersão da pandemia leva a que o número de concelhos em risco muito elevado tenha aumentado de 47 para 61 face à quinta-feira passada, enquanto os municípios em risco elevado subiram de 43 para 55. Assim, são 116 os concelhos que ficam sujeitos a regras específicas, incluindo o recolher às 23:00 e o teletrabalho obrigatório. Há ainda 29 em situação de alerta.



Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, começou por dizer que é hoje claro que o nível de transmissão é menor do que foi nas últimas semanas. Em qualquer caso, o nível de incidência é maior.



Mariana Vieira da Silva indicou que os concelhos no patamar mais grave eram agora 61 e em risco elevado eram 56. Mas acabou por corrigir o segundo número para 55.



Concelhos em risco muito elevado:



Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcochete

Alenquer

Aljustrel

Almada

Amadora

Arraiolos

Aveiro

Azambuja

Barreiro

Batalha

Benavente

Cascais

Espinho

Faro

Gondomar

Ílhavo

Lagoa

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Lousada

Mafra

Maia

Matosinhos

Mira

Moita

Montijo

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Oliveira do Bairro

Palmela

Paredes

Pedrógão Grande

Peniche

Portimão

Porto

Póvoa de Varzim

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Silves

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Tavira

Vagos

Valongo

Vila do Bispo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Vila Real de Santo António

Viseu







Os concelhos em risco muito elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados;

• Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;

• Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.











Concelhos em risco elevado:

Águeda

Alcobaça

Alcoutim

Amarante

Anadia

Arruda dos Vinhos

Avis

Barcelos

Bombarral

Braga

Cadaval

Caldas da Rainha

Cantanhede

Cartaxo

Castelo de Paiva

Castro Marim

Chaves

Coimbra

Constância

Elvas

Estarreja

Fafe

Felgueiras

Figueira da Foz

Guarda

Guimarães

Leiria

Marco de Canaveses

Marinha Grande

Mogadouro

Montemor-o-Novo

Montemor-o-Velho

Murtosa

Óbidos

Ourém

Ovar

Paços de Ferreira

Paredes de Coura

Penafiel

Porto de Mós

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santa Maria da Feira

Santarém

Santiago do Cacém

São João da Madeira

Serpa

Torres Vedras

Trofa

Valpaços

Viana do Castelo

Vila do Conde

Vila Real

Vila Viçosa

Vizela





Os concelhos em risco elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.











Concelhos em situação de alerta:



Aljezur

Almeirim

Almodôvar

Amares

Beja

Bragança

Celorico de Basto

Cinfães

Cuba

Entroncamento

Esposende

Évora

Freixo de Espada à Cinta

Mealhada

Miranda do Douro

Mirandela

Montalegre

Moura

Odemira

Oliveira de Azeméis

Pombal

Ponte de Lima

Póvoa de Lanhoso

Resende

São João da Pesqueira

Tomar

Torres Novas

Vale de Cambra

Vila Pouca de Aguiar