António Costa refere que todos partilham "a mesma ansiedade de regresso à normalidade".



"Mas nada pior do que dar más e erradas expectativas às pessoas. A normalidade, tal como a conhecíamos até aqui, só vai voltar quando tivermos vacina ou tratamento para o covid-19", avisa logo a seguir.





Esta mensagem foi transmitida por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter, após ter recebido em São Bento os empresários de festivais de música Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota)."Hoje, ouvimos as preocupações dos principais promotores de eventos e espetáculos de grandes afluências de público, e analisámos os grandes desafios que se colocam. Vamos trabalhar em conjunto na busca de soluções que minimizem os impactos da crise provocada pelo covid-19 no setor", escreveu o primeiro-ministro.