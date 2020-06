Teatro para ver dentro e fora de casa

EM CASA: "WE ARE THE KING OF VENTILATORS (DELIRIUM LOOP)"

"Somos o Rei dos Ventiladores". A frase foi proferida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em diversas circunstâncias ao longo dos últimos meses de pandemia. O republicano queria, deste modo, enfatizar a posição pioneira do país na produção destes equipamentos médicos, tão essenciais na luta contra a covid-19.



Agora, a frase serve de mote a "We are the King of Ventilators (Delirium Loop)", o trabalho que pode assistir "online" a 18 de junho através do Teatro do Bairro Alto. Tim Etchells, Jim Fletcher e Chris Thorpe são os nomes que constituem esta combinação de peso para uma reflexão sobre o poder, a mortalidade e o delírio. Uma ótima oportunidade para pensar o estado do mundo, com uma proposta artística contemporânea, sem ter de sair de casa.



FORA DE CASA: "BY HEART"

Se tem saudades do palco, da presença dos atores, do sentimento de estar numa sala, está mais do que autorizado a sair de casa para assistir a "By Heart" no Teatro Nacional D. Maria II a 20 e 21 de junho. Um dos argumentos fortes está na componente solidária do espetáculo, já que a bilheteira reverte para um fundo de apoio a profissionais da Cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia.



Além disso, importa referir que "By Heart" é um espetáculo de Tiago Rodrigues, distinguido com o Prémio Pessoa 2010. Antes de se deixar envolver neste texto sobre memória, convém não esquecer estas informações: as vendas dos bilhetes são feitas apenas online, a sala cumprirá as distâncias de segurança e contará apenas com 198 lugares e será obrigatório o uso de máscara.