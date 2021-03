Costa anuncia que confinamento se mantém até à Páscoa e abertura será a "conta gotas"

O plano de desconfinamento anunciado ao início da noite desta quinta-feira por António Costa assenta em quatro fases de levantamento progressivo de restrições que, em função da evolução da pandemia, poderão conhecer recuos. E para evitar surpresas, ficou já estabelecido que não haverá lugar a qualquer aceleração no levantamento de restrições por precaução e para evitar avanços demasiado céleres que coloquem em causa a situação favorável da situação pandémica conseguida graças a últimos dois meses de confinamento generalizado."O plano de abertura tem de ser de abertura prudente, cautelosa, gradual e a conta gotas", resumiu o primeiro-ministro. Para já, o país vai permanecer sob dever geral de confinamento até ao dia seguinte à Páscoa (5 de abril), o que significa que o estado de emergência renovado até 31 de março terá de ser prolongado. A proibição de circulação entre conselhos vai também manter-se nos próximos fins de semana e depois, para travar deslocações e circulação por motivos de reunião familiar, entre 26 de março e 5 de abril. Nesse sentido, também a fronteira terrestre com Espanha permanecerá encerrada até à Páscoa.

A "reabertura da sociedade" tem início a 15 de março, desde logo com a abertura de creches, jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo do ensino básico. O Governo cumpre assim a garantia de que o desconfinamento teria início com a reabertura das escolas, indo mesmo além das sugestões dos especialistas que, nesta primeira fase, afastavam a retoma do ensino primário. Passa também a ser permitido o comércio ao postigo, a abertura de estabelecimentos de cuidados de beleza e livrarias.





O segundo passo será dado a 5 de abril com o regresso às aulas presenciais para o 2.º e 3.º ciclos, assim como a reabertura de esplanadas de cafés, pastelarias e restaurantes com um limite máximo de 4 pessoas. A partir de 19 de abril será o momento de retoma de atividades para o ensino secundário e universitário, bem como de cinemas e teatros. A 3 de maio será o momento da abertura para a restauração, já sem limites de horários e com limite de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 nas esplanadas.A fim de acautelar potenciais focos de contágio e um consequente descontrole da pandmeia, o teletrabalho vai manter-se sempre que for possível e os horários de supermercados continuarão restringidos.O líder do Governo fez questão de explicar o porquê de uma reabertura tão "cautelosa", que insistiu ter de ser a "conta gotas" para afastar "riscos excessivos". Porque apesar da melhoria da situação pandémica, esta continua pior do que aquando do desconfinamento de maio do ano passado e do que quando foi decretado o estado de contingência, a 11 de setembro último. E são dois os critérios chave: o número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o índice de transmissibilidade (Rt).Se estiverem respetivamente abaixo de 120 e de 1, o calendário agora estipulado fica inalterado. Se um daqueles indicadores superar aqueles valores, então é interrompido o levantamento de restrições. Já no caso de haver mais de 120 novos casos e um Rt acima de 1 em simultâneo, então será preciso fazer marcha-atrás no desconfinamento.Aqui chegados, António Costa recuperou a mensagem sobre a responsabilidade individual no combate à pandemia. "O que vai acontecer a partir de agora depende de todos nós, da forma como mantivermos a disciplina individual", disse em alusão ao uso da máscara e às regras de higiene e distanciamento social. "A vacinação, o rastreamento e a testagem são instrumentos complementares, o essencial, como sempre, é o comportamento individual de cada um de nós", insistiu.Na conferência de imprensa António Costa anunciou que a reabertura será a conta-gotas e anunciou as medidas abaixo:

Regras Gerais

- Teletrabalho, sempre que possível;

- Horários de funcionamento: 21h durante a semana; 13h ao fim-de-semana e feriados ou 19h para retalho alimentar;

- Proibição de circulação entre concelhos em 20-21/03 e de 26/03 a 5/04 (Páscoa);

15 de março

- Creches, pré-escolar e 1.º ciclo (e ATL para as mesmas idades);

- Comércio ao postigo;

- Cabeleireiros, manicures e similares;

- Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária;

- Bibliotecas e arquivos

5 de abril

- 2.º e 3.º ciclos (e ATL para as mesmas idades);

- Equipamentos sociais na área da deficiência;

- Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

- Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

- Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

- Esplanadas (máximo de 4 pessoas);

- Modalidades desportivas de baixo risco;

- Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

19 de abril

- Ensino secundário;

- Ensino superior;

- Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

- Todas as lojas e centros comerciais;

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 4 pessoas ou 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados;

- Modalidades desportivas de médio risco;

- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

- Eventos exteriores com diminuição de lotação;

- Casamentos e batizados com 25% de lotação.

3 de maio

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário;

- Todas as modalidades desportivas;

- Atividade física ao ar livre e ginásios;

- Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

- Casamentos e batizados com 50% de lotação.

