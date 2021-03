Costa "perplexo" se AT não investigar caso EDP. Rio agradece "censura" ao ministro

Todavia, numa afirmação algo inesperada porque feita depois de considerar que os membros do Governo não devem imiscuir-se em questões que excedem a sua alçada, assumiu que ficará "perplexo" se a AT não tiver já iniciado uma investigação ao negócio realizado pela EDP com a venda de seis barragens.



O primeiro-ministro assumiu mesmo que "ficaria surpreendido" que uma construção que "é, no mínimo, criativa", não suscite "curiosidade de ver o que se passa".



A admissão feita por Costa foi música para os ouvidos de Rui Rio, que antes havia criticado as declarações feitas pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ao garantir que não havia lugar ao pagamento de impostos no negócio em causa.



"Não teve a coragem de dizer da forma como eu disse, mas tem aí uma censura clara ao que o ministro do Ambiente disse. Devo cumprimentá-lo pela censura", atirou defendendo que Matos Fernandes agiu em favor da elétrica ao "pressionar" a AT para que não exigisse quaisquer pagamentos adicionais à EDP.





"Não censurei o senhor ministro do Ambeinte. Elogiei", riposto ainda o primeiro-ministro.