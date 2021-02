Costa: Confinamento deverá ser mantido durante o mês março

A situação mantém-se "extremamente grave" por isso o Governo diz que tem de ser mantido "o atual nível de confinamento", e até realça que será mantido nos próximos 15 dias, mas vai dizendo que é melhor, já, assumir "realisticamente" que se irá "manter durante o mês março".

"Não é o momento para discutir desconfinamentos totais ou parciais", realçou o primeiro-ministro, acrescentando que por isso temos de "continuar a fazer o que temos feito nas últimas semanas. Só assim poderemos trazer o conjunto do país para um nível de segurança que nos dê conforto a todos na gestão pandemia".



O primeiro-ministro reforçou que as medidas em vigor se prolongarão. O Governo decidiu "manter no essencial em vigor o decreto aprovado há 15 dias". E realçou: "As medidas adotadas deverão continuar a ser aplicadas com determinação e aceites pelos portugueses com sentido de sacrifício e exigência e consciência de que estamos a lutar pela sobrevivência coletiva de todos, que depende o que cada um de nós faça por si e pelos outros".



A situação, reforçou, "ainda é extremamente grave"o que justifica o prolongamento destas medidas "pelo mês de março".



Questionado sobre a Páscoa e a reabertura das escolas, António Costa disse ser prematuro dizer quando serão levantadas, mas assumiu já que o desconfinamento será feito de forma gradual, como aconteceu no primeiro confinamento. "É muito cedo para começarmos a especular sobre essa matéria".



António Costa reforçou ser prematuro antecipar alterações no regime escolar, que se mantém virtual.



Novamente questionado quanto à Páscoa, lembrou que esse é um período fora das margens que está agora a falar, pelo que ainda terá de se analisar a evolução da pandemia. Mas garantiu: "a Páscoa não será a que conhecemos".



As festas de Carnaval já tinham sido suspensas, como lembrou António Costa. O Governo não deu, este ano, tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval.



As regras mantêm a generalidade do comércio - exceto os de bens alimentares que, ainda que abertos, têm horas fixadas para encerrar - e restauração fechado, proíbem a circulação entre concelhos aos fins de semana e determinam a obrigatoriedade do teletrabalho.