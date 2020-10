Costa: "É inimaginável" repetir no Natal as medidas "drásticas" adotadas na Páscoa

O primeiro-ministro ministro pediu hoje aos portugueses que se comecem já a organizar para passar o Natal em família e que regressem aos comportamentos de cautela adotados em março e abril face à pandemia, mas afastou que nessa altura venham a ser introduzidas medidas restritivas como aconteceu na Páscoa.





"A última coisa que podemos imaginar, acho que é inimaginável, é adotar no Natal medidas tão drásticas e autoritárias como as que usámos na Páscoa ao proibir as pessoas de se deslocarem de um concelho para o outro", disse António Costa em Bruxelas, em declarações transmitidas pela TVI24 à entrada do Conselho Europeu.



Costa: "Odeio ser autoritário. Mas temos de controlar esta pandemia" Leia Também

"Não podemos chegar ao Natal com os níveis de contaminação que temos atualmente", disse porém António Costa, lembrando que o Presidente da Republica já alertou os portugueses, "e bem", para se organizarem no Natal.





Os portugueses "têm de se organizar para ter reuniões mais pequenas", disse Costa, sugerindo "almoços com uns e jantar com outros", mas afastando "um decreto a dizer como as famílias se organizam".





No primeiro dia em que Portugal regressa ao estado de calamidade, o primeiro-ministro recordou que no início da pandeima, em março e abril, o "país foi exemplar na forma como soube conter o alastramento. Mesmo antes de ser decretado o estado de emergência as pessoas já estavam a retrair os comportamentos e a limitar a circulação e contatos".

"Mas o tempo mói" e as "pessoas vão quebrando a sua resistência", pelo que é necessário "recuperar o sentido de mobilização coletiva que o país teve em março e abril e que foi decisivo para poder controlar" a pandemia, ressalvou o primeiro-ministro.



(Notícia em atualização)