Costa: "Odeio ser autoritário. Mas temos de controlar esta pandemia"

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que não é favorável à imposição de proibições, mas que o Governo teve de adotar medidas para estancar a propagação da pandemia. Sobre o uso obrigatório da aplicação StayAwayCovid, diz ser impensável que viole a proteção de dados, mas considera ser útil o debate que vai haver na Assembleia da República sobre a sua utilização.





"Não gosto de proibições, mas não podemos estar impávidos e serenos a assistir ao crescimento dos números [de infeções] e não reagir", disse António Costa em Bruxelas em declarações transmitidas pela TVI24.





"Odeio ser autoritário. Mas temos de controlar esta pandemia", pois "se não controlarmos agora, daqui a semanas vamos estar numa situação pior", até porque as "gripes vão começar a aparecer" e "vai haver mais gente contaminada".





No dia em que o país já está em estado de calamidade, António Costa reforçou que para travar a propagação do vírus é essencial a "responsabilidde individual" e a alteração dos nossos comportamentos. Com a introdução de novas restrições "fizemos um apelo muito vivo para que as pessoas passem a utilizar máscaras na rua e a aplicação".





"É a recomendação que se pode fazer", mas o Governo entendeu submeter uma proposta de lei na Assembleia da República para tornar obrigatório a máscara na rua e a aplicação. Costa reconheceu que "não gosto" e "detesto" esta proposta.





O primeiro-ministro diz que é normal o "cansaço e fadiga" dos portugueses com as medidas de restritivas e que as "pessoas têm vindo a desvalorizar o risco da contaminação", pois a "perceção de risco é menor", o que "é muito perigoso".





Salientando que a "pandemia está a crescer porque tem havido relaxamento", Costa afirmou que "a mensagem fundamental é que é necessário mudar estes comportamentos e era preciso fazer este debate", que deve acontecer "de "forma descomplexada". A Assembleia da República "representa todos os portugueses e é a entidade que pode tomar decisões sobre esta matéria", acrescentou o primeiro-ministro, fazendo referência à obrigatoriedade de uso de máscara na via pública e à utilização da aplicação.





Sobre a obrigatoriedade de utilização da app StayAwayCovid, Costa afirmou ser impensável adotar uma solução "que viole a proteção de dados", mas lembrou que a aplicação é anónima, quer seja usada de forma voluntária ou não.





"Temos que estancar isto neste momento" e "temos de conseguir controlar esta pandemia através da disciplina e do comportamento de cada um", disse o primeiro-ministro, afirmando que "muita gente na rua já anda de máscara e "temos de reforçar essa consciência".





Este conjunto de medidas que estão agora em vigor é "sobretudo um sinal", pois a "pandemia não passou", mas "não é uma inevitabilidade".



(Notícia em atualização)