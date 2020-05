Covid-19: Amazonas pede ajuda a António Costa

O prefeito da cidade brasileira de Manaus, capital do Estado do Amazonas, pediu ajuda ao primeiro-ministro português queixando-se da falta de apoio do Governo de Brasília, para responder à pandemia da covid-19.

Numa reportagem emitida este sábado, 2 de maio, pela estação televisiva TVI, o prefeito da cidade brasileira de Manaus, capital do Estado do Amazonas, afirmou que endereçou um vídeo ao primeiro-ministro português, que disse conhecer pessoalmente e a quem pediu ajuda, a que "tem faltado do Governo Federal" brasileiro, no combate à pandemia da covid-19.