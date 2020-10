Covid-19: Casos na Europa duplicam em outubro. Em Portugal sobem 80%

Outubro é o pior mês da pandemia na Europa em termos de contágios, tendo o número de casos mais do que duplicado no velho continente face ao registado a 30 de setembro. Mas existem grandes diferenças entre os países. A segunda vaga, contudo, é menos letal e as mortes na Europa registam uma subida de 16% este mês face ao acumulado até setembro.Portugal surge a meio da tabela no crescimento de casos, ocupando a 24.ª posição entre 43 países analisados, sendo que os dados considerados são os de 30 de outubro. Até essa data, Portugal apresentava um aumento no total de casos de 79,7%, abaixo dos 103% do total da Europa.Em termos absolutos, a Europa contabiliza em outubro 4,1 milhões de novos contágios, mais de metade dos 8,1 milhões registados desde o início da pandemia. O número de vítimas mortais, contudo, aumentou a um ritmo de 16,5%, o que se traduz em 33,3 mil óbitos. O total de óbitos no continente ascendia, a 30 de outubro, a 235,4 mil.Os maiores crescimentos registaram-se na Eslovénia e Eslováquia, que mais do que quintuplicaram os casos. No entanto, ambos os países tinham números relativamente baixos no final de setembro (5.865 na Eslovénia e 10.938 na Eslováquia).Segue-se o Liechtenstein, com um aumento de mais de 330%, mas que se trata de um país com uma população muito diminuta e um reduzido número de casos.Também com uma subida acima de 300% surge a República Checa. Neste caso já é uma situação preocupante, uma vez que já soma mais de 300 mil casos acumulados.Polónia e Bélgica também mais do que triplicaram o total de infetados, somando agora um número acumulado de casos de 340 mil no caso da Polónia e de 392 mil na Bélgia.No lote de países com maior número de casos são vários os que mais do que duplicaram os contágios em outubro face ao acumulado até setembro. Esta lista inclui Suíça, Holanda, França, Áustria, Reino Unido e Itália.No que respeita à incidência em função da população, Bélgica e República Checa surgem como os países em situação mais preocupante.Em ambos os casos, mais de 3% da população está ou já esteve infetada. Acima destes dois países apenas se encontra Andorra, com mais de 6% da população atingida, mas que se trata de um território com apenas 77 mil habitantes.



Também com mais de dois mil casos por 100 mil habitantes surgem Montenegro, Luxemburgo, Espanha e França. Aqui, o país vizinho e França ganham maior relevância, uma vez que são dos maiores países europeus.



Ainda acima de Portugal surgem países como a Holanda, Suíça e Reino Unido.



A Finlândia, com apenas 287 casos por 100 mil habitantes é o país com melhores números.



Mortes crecem 16% na Europa e 25% em Portugal

Apesar da "explosão" no número de contágios, que também é explicada pelo aumento no número de testes em muitos dos países, as mortes devido à covid-19 na Europa registaram uma subida bem inferior: 16,5%. Segundo os dados de 30 de outubro, o número de óbitos em outubro cifrava-se em 33.262, elevando o total desde o início da pandemia para 235.390.



Em termos percentuais, as maiores subidas em outubro no número de vítimas mortais registaram-se na República Checa e na Eslováquia, países que mais do que quadruplicaram os óbitos face aos valores de 30 de setembro. No caso dos checos, isso significa mais 2.400 mortes, enquanto nos vizinhos eslovacos são apenas 164 óbitos adicionais.



Hungria, Polónia e Eslovénia também mais do que duplicaram o total de mortes pela pandemia. Sendo que em termos absolutos morreram 918 húngaros, 2.808 polacos e 163 eslovenos.



Ainda com aumentos expressivos surgem a Croácia (87%), Montenegro (72,9%) e Ucrânia (67,9%).



Portugal registou um incremento de 24,8%, o 18.º valor mais elevado.



Entre os países com mais mortes, o Reino Unido regista um crescimento de 9,5%, a Itália de 6,7%, enquanto França (14,2%), Espanha (12,2%), Bélgica (12,9%) e Holanda (14,4%) viram os óbitos aumentar mais de 10%. A Alemanha registou uma subida de 9,8%.









Suécia é 21.º país em casos mas sétimo em mortes por população

Olhando para os óbitos por 100 mil habitantes, destaca-se a posição ocupada pela Suécia, que surge na sétima posição, apesar de ser apenas o 21.º país em casos por 100 mil habitantes.



O lugar cimeiro é ocupado por São Marino, um Estado com uma população de apenas 34 mil.



Mas a Bélgica já está prestes a atingir uma morte por cada mil habitantes. Um limiar que também Andorra está perto de superar.



Seguem-se alguns dos países mais populosos e mais atingidos pela pandemia. É o caso de Espanha, onde a covid-19 já matou 76,7 pessoas por cada 100 mil, Reino Unido (68,1), Itália (63,4) e França (56).



Portugal ocupa o 18.º lugar, com 24,2 óbitos por 100 mil residentes.



O país com menor mortalidade em função da população é a Islândia, com 3,5 mortes por 100 mil habitantes.