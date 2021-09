Covid-19: Infeções, mortalidade e pressão hospitalar com tendência decrescente

Segundo o relatório Monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19, "a análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de infeção por SARS-CoV-2 de moderada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional, assim como uma tendência decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por covid-19".O documento é publicado todas as sextas-feiras pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.De acordo com o relatório semanal, nenhuma região do país apresenta uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes, sendo que o número de novas infeções por SARS-CoV-2 foi de 166 casos por 100 mil habitantes, "com tendência decrescente a nível nacional".Os especialistas da DGS e do Insa realçam que nos idosos, grupo etário mais vulnerável à covid-19, o número de novas infeções foi de 94 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, com tendência decrescente em todo o país.O índice de transmissibilidade (Rt) situa-se a nível nacional em 0,83, "indicando uma tendência decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2".O relatório refere que o número de internados em unidades de cuidados intensivos hospitalares em Portugal continental caiu de 50% para 40% "do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".Em termos nacionais, a proporção de testes positivos para o SARS-CoV-2 diminuiu esta semana dos 3,1% para 1,9%, "encontrando-se abaixo do limiar definido de 4,0%", muito embora "o aumento" verificado no "número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias".A mortalidade por covid-19 situa-se nos 11,9 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes.A variante Delta do SARS-CoV-2, identificada pela primeira vez na Índia, domina em todas as regiões do país, "com uma frequência relativa de 99,7% dos casos" avaliados na semana de 30 de agosto a 05 de setembro.A DGS e o Insa destacam, ainda, que nos últimos sete dias 98% dos casos de infeção por SARS-CoV-2 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação e rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 92% dos casos.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.895 pessoas e foram contabilizados 1.007.911 casos de infeção, segundo o boletim atualizado da DGS.