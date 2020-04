"Haverá mudanças", previu num relatório Shinichi Seki, economista do Instituto de Pesquisa do Japão, acrescentando que algumas empresas japonesas que fabricam produtos na China para exportar já estavam a considerar realocar a produção. "Os apoios públicos definitivamente darão novo impulso", notou.



Depois de dois anos marcados pela guerra comercial e tecnológica entre Washington e Pequim, o início do surto na China interrompeu, primeiro, as cadeias de distribuição globais, com o encerramento de fábricas, portos e cidades inteiras no país asiático, e expôs, a seguir, a incapacidade de vários países de se autoabastecerem com equipamento médico crucial, à medida que a doença de alastrou além-fronteiras.



"Governos e diretores de multinacionais não esquecerão rapidamente uma lição assustadora: para vários produtos e componentes vitais eles dependem de um só país, a China", resumiu a revista britânica The Economist.



O Japão exporta uma parcela muito maior de peças e produtos semiacabados para a China do que outras grandes nações industriais, segundo dados do Governo japonês.



Questionado sobre a decisão de Tóquio, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês assegurou hoje que Pequim está a "fazer o possível para retomar o desenvolvimento económico".



"Neste processo, esperamos que outros países ajam como a China e tomem as medidas adequadas para garantir que a economia mundial e as cadeias de fornecimento registem o mínimo impacto possível", apontou.



Os estágios iniciais do surto da Covid-19 na China pareciam ter contribuído para melhorar os laços entre Pequim e Tóquio, apesar da constante tensão entre os dois países, suscitada por disputas territoriais e pelo ressentimento chinês devido à ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.



O Japão doou máscaras e equipamentos de proteção e um desses carregamentos foi acompanhado por versos de uma poema clássico chinês, tendo suscitado agradecimentos de Pequim.



No entanto, muitos no Japão tendem a culpar a China por, numa etapa inicial, ter ocultado a gravidade do surto, e criticam o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, por não ter interditado a entrada de visitantes oriundos do país vizinho.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.



Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O orçamento extra, aprovado pelo Executivo japonês para reduzir o impacto económico da pandemia, inclui 220 mil milhões de yen (1,8 mil milhões de euros) para apoiar empresas a transferirem a produção para o Japão, e mais de 23 mil milhões de yen (200 milhões de euros) para apoiar a realocação para outros países.A China é o maior parceiro comercial do Japão, mas as importações japonesas oriundas do país vizinho caíram quase para metade, em fevereiro passado, quando o surto do novo coronavírus, que teve origem no centro da China, forçou o encerramento de fábricas, interrompendo o fornecimento de componentes para fabricantes japoneses.